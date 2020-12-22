В Госдуме объяснили, в чем сложность возврата НДС за продукты Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Госдуме объяснили, почему идея с возвратом НДС за продукты пенсионерам и малоимущим сложна в реализации. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, механизм возврата сложно реализовать. Но при необходимости можно ввести другие меры поддержки данных слоев населения.

Депутат отметил, что прежде, чем говорить об инициативе, нужно опираться на законопроект, пока никаких инициатив в Госдуму не поступало.

- Я поддержу любые меры, направленные на улучшение жизни наших пенсионеров и снижение финансовой нагрузки при том, что они получают у нас в стране мизерные пенсии, - отметил парламентарий в беседе с телеканалом «360».

Касаемо данного предложения, то он готов обсудить инициативу, но любой возврат заведомо усложняет процедуру. Проще сразу не взимать плату с данных категорий граждан.

- На мой взгляд, предложение сложно в плане реализации. Нужно придумать механизм возврата, на какие товары это будет распространяться, на какие – нет. Если использовать банковские карты, то потребуется выполнять определенные транзакции, - отметил Нилов.

Он подчеркнул, что в России возбуждается много уголовных дел, связанных именно с возвратом НДС или невыплатой НДС в полном объеме. Поэтому стоит тщательно все продумать и просчитать, чтобы «благая цель не привела к мошенничеству».

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