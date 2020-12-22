Умер Борис Бушмелев, кинорежиссер и сценарист

Бушмелев учился на географическом факультете МГУ, а в 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИКа

Умер кинорежиссер, сценарист и художник Борис Бушмелев. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. О причинах смерти пока ничего неизвестно.

«На 84-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, сценариста, художника Бушмелева Бориса Геннадьевича», - говорится на сайте организации.

Бушмелев учился на географическом факультете МГУ, а в 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИКа в мастерской Льва Кулешова и Александры Хохловой.

Работал с творческим объединением «Экран» и киностудией «Мосфильм».

Снял множество известных картин, таких как «Колесо», «Какая наглость», «Страдания молодого Геркулесова», фильмы-спектакли – «Сказки А. С. Пушкина». Также нередко выступал автором сценариев к мультипликационным и документальным фильмам.