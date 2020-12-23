Коронавирус в Москве, последние новости на 23 декабря 2020 года: врачи не советуют звать домой Деда Мороза и Снегурочку

За последние сутки госпитализировано 1844 пациентов с COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает публиковать ежесуточные данные по заболевшим. За последние сутки подтверждено 7237 новых случаев заражения COVID-19. Среди них: 4,9% - люди старше 80 лет, 10,6% - дети, 38,6% - от 18 до 45 лет.

- За последние сутки госпитализировано 1844 пациентов с COVID-19. Под аппаратами ИВЛ в больницах Москвы находится 500 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Количество людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 577 544 человек.

Главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, как снизить риск заражения коронавирусом во время празднования Нового года.

- Необходимо ограничить социальные контакты, особенно во время поездок и с людьми, не состоящими в близком круге общения, по возможности ограничить число участников семейных торжеств. Отказаться от приглашения в дом аниматоров, в том числе Деда Мороза и Снегурочки, использовать маски и перчатки, - сказала Светлана Сметанина.

Торговому центру «Охотный ряд» снова пригрозили штрафом в 1 млн рублей за повторные нарушения мер профилактики COVID-19. Проверка была на прошлой неделе, но и новая показала, что не приняты достаточные меры по соблюдению социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

Сотрудники ОАТИ также проверили Большой московский государственный цирк на проспекте Вернадского.

- Проверка проходила в ходе представления «По щучьему велению». Прийти планировали 620 человек (по данным электронной записи), а пришли - 553 зрителя, учитывая, что в зале 3287 мест. Сотрудники цирка были в масках и перчатках на 100%, посетители были в масках на 100%, а в перчатках на 80%, но администрация приняла все меры по соблюдению перчаточно-масочного режима, - сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

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