Стало известно, чем Михаил Ефремов будет заниматься в колонии Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Этапированный в белгородскую колонию №4 российский актер Михаил Ефремов в данный момент получил бушлат, синтетическую ушанку, но находится на карантине. В ближайшее время он сможет пообщаться со своими родными по видеотаксомату.

Работать артист, скорее всего, будет на пошиве одежды или изготовлении замков. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники.

Администрация колонии якобы дала разрешение актеру на использование услуги видеотелефонии, которую недавно ввели в отдельных субъектах, в том числе в столичном регионе. Дело в том, что свидания в тюрьмах временно запрещены из-за пандемии коронавируса.

Издание предположило, что первая, кому позвонит Ефремов, будет его супруга Софья Кругликова, а также дети артиста.

Как выяснил «МК», услуги связи в колонии – платные и достаточно дорогие – одна минута общения стоит семь рублей. Поэтому двухчасовой разговор может обойтись в 840 рублей. Звонить близким можно безо всяких ограничений, но обычно у видеотаксоматов собираются огромные очереди.

Также администрация выразила недовольство слишком большим количеством посылок и писем актеру. Многие из них возвращают или утилизируют.

Сам актер ни в чем не нуждается и всем доволен. Он даже рассказал, что обеды и ужины в Белгороде вкуснее, чем в СИЗО «Водник». Актеру выдали теплую и «довольно приличную» униформу темно-синего цвета, сообщило издание. Артист сейчас не думает о своей основной профессии, он привыкает и пытается освоиться на новом месте.

15 декабря стало известно, что Михаил Ефремов отказался просить президента о помиловании, потому что «еще не созрел».