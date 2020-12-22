Великобритания побила очередной антирекорд по числу COVID-заболевших Фото: Василий Вахрин

В Великобритании зарегистрирован очередной рекорд по числу заболевших COVID-19 за последние 24 часа. В стране выявили 36 800 зараженных, сообщил сайт правительственной информации страны.

Сутками ранее были выявлены 33 тысячи зараженных британцев, а предыдущий рекорд 20 декабря 2020 года – 35,9 тысячи.

14 декабря Минздрав страны сообщил, что выявил новый штамм-мутант коронавируса, скорость распространения которого увеличилась до 50-70%.

На сегодня его обнаружили также у больных в Дании, Нидерландах, Австралии, ЮАР и ряде других стран. Что происходит, чем это грозит миру и нашей стране? «Комсомолка» собрала ответы на главные вопросы: откуда он взялся, почему ажиотаж из-за него начался именно сейчас, чем он так опасен.

В РФПИ накануне сообщили, что российская вакцина «Спутник V» справится с новым штаммом и любыми другими вариациями коронавируса. Глава ведомства, впрочем, не исключил, что в дальнейшем могут понадобиться модификации препарата.