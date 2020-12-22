Государство сократит долю в уставном капитале "Первого канала" до 34%

Путин подписал указ о сокращении доли РФ в уставном капитале "Первого канала" до 34%
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении доли Российской Федерации в уставном капитале «Первого канала» до 34%, сообщили в Минцифры.
По данным ведомства, государство должно получить «золотую акцию» в телеканале. А новым председателем Совета директоров стал помощник президента Максим Орешкин.
«Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента РФ Максим Орешкин, около четырех лет руководивший Министерством экономического развития РФ», — добавили в Минцифры.
Первый по-прежнему остается «одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли», о чем свидетельствует назначение Орешкина. Однако он исключен из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности.
Решение было принято из-за необходимости финансового оздоровления «Первого канала» отметили в Минцифры.
Ранее государство владело 51% акций телеканала.