Государство сократит долю в уставном капитале "Первого канала" до 34%

Путин подписал указ о сокращении доли РФ в уставном капитале "Первого канала" до 34% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении доли Российской Федерации в уставном капитале «Первого канала» до 34%, сообщили в Минцифры.

По данным ведомства, государство должно получить «золотую акцию» в телеканале. А новым председателем Совета директоров стал помощник президента Максим Орешкин.

«Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента РФ Максим Орешкин, около четырех лет руководивший Министерством экономического развития РФ», — добавили в Минцифры.

Первый по-прежнему остается «одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли», о чем свидетельствует назначение Орешкина. Однако он исключен из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности.

Решение было принято из-за необходимости финансового оздоровления «Первого канала» отметили в Минцифры.

Ранее государство владело 51% акций телеканала.