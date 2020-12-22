Денис Проценко предупредил о третьей волне коронавируса

Главврач Коммунарки предупредил о третьей волне коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Не стоит исключать возможность третьей волны коронавируса в Москве, считает главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Он допустил, что она может начаться по аналогии с первыми двумя.

«Трезвый исторический анализ» позволит сделать неутешительный прогноз, отметил он в интервью «Российской газете».

Испанский грипп, как и птичий, свиной и азиатский обострялась трижды – осенью и весной, когда иммунитет наиболее ослаблен.

Проценко отметил спад загруженности столичных больниц, потому что сейчас они более избирательно подходят к госпитализации.

«Сейчас мы не кладем на койку всех пациентов, как весной, когда само слово "ковид" было уже показанием для госпитализации», - подчеркнул медик.

Врачи научились определять, у кого болезнь будет протекать легко, а кому из-за тяжелого течения понадобится внутрибольничная медицинская помощь.

В сентябре 2020 года Проценко раскрыл, что происходит в коронавирусной больнице в Коммунарке – он опубликовал графики, которые наглядно отражают поступление и состояние пациентов.