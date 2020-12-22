Путин обсудил с Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуацию в Нагорном Карабахе и выполнение положений мирного договора обсудили в телефонной беседе российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

Глава России отметил, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, которых удалось достичь с главами Армении и Азербайджана 9 ноября, в целом выполняются.

«Отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения», - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Москва и Париж готовы продолжать координацию по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования. Обе стороны согласились, что актуальными гуманитарными проблемами остаются: возвращение беженцев, восстановление инфраструктуры, сохранение религиозных и культурных памятников.

Также Макрон и Путин поговорили о коронавирусе. Лидеры настроены развивать контакты между профильными организациями двух стран по вопросу вакцинации населения.

Недавно французский президент заболел коронавирусом. Он продолжает выполнять свои обязанности удаленно. Владимир Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и поздравил с прошедшим днем рождения.