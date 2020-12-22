Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По запросу Центральноафриканской Республики (ЦАР) Москва направила в страну 300 военных инструкторов, сообщил 22 декабря российский МИД. Они займутся обучением военнослужащих местной армии.

«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности ЦАР оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД сразу же передал соответствующее уведомление в комитет Совета Безопасности ООН 2127 и выразил обеспокоенность из-за ухудшения ситуации в ЦАР.

Дело в том, что оппозиционные силы во главе с экс-президентом Франсуа Бозизе пытались организовать «поход на Банги (столицу ЦАР – прим. ред.)». В этот процесс были вовлечены незаконные вооруженные формирования. Причиной действия мятежников стал отказ Конституционного суда страны в регистрации Бозизе как кандидата на предстоящих выборах главы государства.

МИД России отметил, что продвижение группировок оппозиции, которые «подпитываются извне», приобрело характер атаки с целью дестабилизации обстановки в ЦАР. Они захватывают целые города и населенные пункты.

Ранее посол России в Центральноафриканской Республики Владимир Титоренко опроверг сообщения некоторых западных СМИ о том, что в ЦАР якобы были переброшены «несколько сотен» российских военных. Кроме пяти сотрудников представительства министерства обороны России при Минобороны ЦАР в Банги, в тот момент в стране не было других военнослужащих России.