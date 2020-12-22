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Twitter планирует передать аккаунт президента США Байдену

Страница в соцсети может достаться политику без подписчиков
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Администрация Twitter рассматривает возможность передать официальную страницу президента США под контроль демократу Джо Байдену. Об этом заявил представитель социальной сети Ника Пасилио.

Сообщается, процедура передачи страницы произойдет после инаугурации, в частности, если действующий американский лидер Дональд Трамп не признает своего поражения.

- Twitter готовится к тому, чтобы поддержать передачу ведомственных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года,- приводит слова из заявления Пасилио телеканал CNN.

Также он добавил, что не следует исключать возможность принятия такого решения и другими американскими структурами.