Twitter планирует передать аккаунт президента США Байдену

Администрация Twitter рассматривает возможность передать официальную страницу президента США под контроль демократу Джо Байдену. Об этом заявил представитель социальной сети Ника Пасилио.

Сообщается, процедура передачи страницы произойдет после инаугурации, в частности, если действующий американский лидер Дональд Трамп не признает своего поражения.

- Twitter готовится к тому, чтобы поддержать передачу ведомственных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года,- приводит слова из заявления Пасилио телеканал CNN.

Также он добавил, что не следует исключать возможность принятия такого решения и другими американскими структурами.