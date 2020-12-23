"Эта новость была шоком": РУСАДА отстранила конькобежца Казелина из-за положительного допинг-теста

Чемпион России 2018 года в спринтерском многоборье 24-летний конькобежец Михаил Казелин сообщил о положительном результате теста на допинг. Об этом он написал у себя на странице в социальной сети.

- Уверен, многие из вас заметили, что я не выступаю с конца октября. Чтобы избежать сплетен и домыслов, хотел бы прояснить ситуацию - я временно отстранен РУСАДА на основании неблагоприятного результата анализа пробы, которую они взяли у меня в начале октября. Эта новость была шоком, -написал в своем посте российский конькобежец.

Спортсмен считает, что знает, откуда в его организме появилась "запрещенная субстанция".

- Проверка спортивного питания, которое я принимал незадолго до сдачи пробы, подтвердила, что оно загрязнено допингом", - объяснил Казелин.