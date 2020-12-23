Вино или шампанское: нарколог назвал напиток, который менее вреден для организма

Нарколог назвал напиток, который менее вреден для организма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не за горами самый главный праздник - Новый год. Многие предпочитают отмечать его именно шампанским, а другие выбирают напитки покрепче. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что лучше всего выбирать из алкоголя, чтобы сократить вред для организма.

По мнению специалиста, если выбор стоит между вином и традиционным шампанским, то выбор лучше сделать в пользу первого напитка.

- Меньше всего вреда вы получите, если будете употреблять белое сухое вино. Оно мягкое, оно чистое, менее тяжелое, - сказал Брюн на пресс-конференции в ТАСС.