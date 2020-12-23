В центре Москвы обнаружили тело женщины

В центре Москвы в Ружейном переулке было обнаружено тело женщины. личность погибшей сейчас устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

- Очевидцы днем во вторник, 22 декабря, обнаружили в Ружейном переулке тело женщины с серьезными повреждениями, некоторые его части оторваны, - сообщил ТАСС источник.

Также отмечается, смерть погибшей, по предварительным данным, могла наступить в результате падения с большой высоты. Информатор агентства добавил, что теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.