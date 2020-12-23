"Разговаривает стихами": Лавров выступил на онлайн-капустнике МИДа

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России на своей странице в Facebook разместило шутливый капустник, подготовленный к впервые проведенному онлайн-приему с журналистами.

В аккаунте ведомства опубликовано видео о т "ДИП МИД Самиздат" под названием "Дальше будет только лучше", в главной роли которого глава МИД Сергей Лавров, который "разговаривает стихами".

- В некотором смысле, это трейлер запланированной на будущий год традиционной пресс-конференции по итогам внешнеполитической деятельности, - сообщается в посте российского дипведомства.

В пояснении отмечается, что "следуя давней традиции "дипломатических капустников", к новогоднему онлайн-приему подготовили видеоролик, в котором постарались по-новому, с использованием современных технологий, взглянуть на основные итоги деятельности российской дипломатии в 2020 году".