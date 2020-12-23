Илон Маск признался в предложении Apple купить Tesla Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский бизнесмен, инженер и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ранее обращался деловым предложением главе корпорации Apple Тиму Куку.

Маск рассказал, что пытался продать Tesla "яблоку". Однако его коллега решил воздержаться от приобретения компании и отказался от предложения. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

- В самые мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla Apple. Но он отказался от встречи, - говорится в посте Маска.