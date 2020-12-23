Денис Проценко объяснил, в чем смысл вакцинации против коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Российские ученые уже создали вакцину от коронавирусной инфекции, однако до сих пор некоторые граждане относятся к ней с опаской и размышляют: "а есть ли смысл в вакцинации".

По мнению главного врача городской клинической больницы №40 на "Коммунарке" Дениса Проценко, делать прививку против covid-19 стоит.

- Безусловно. Вакцинация даст вам возможность пережить болезнь без осложнений. Как грипп. Мы же от него вакцинируемся каждый год, и ни у кого это удивления не вызывает? - рассказал врач в беседе с "Российской газетой".