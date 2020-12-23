При падении автобуса с обрыва в Боливии погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли и более 20 граждан пострадали при падении пассажирского автобуса с обрыва вблизи населенного пункта Окури на юго-западе Боливии. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

По его издания, транспортное средство рухнуло с высоты около 100 метров. Сейчас все детали и причины аварии выясняются. Однако по предварительной версии, причиной могли стали технические неполадки автобуса и туманная погода.

На данный момент врачи оказывают помощь раненым, которые доставлены в ближайшие медучреждения.