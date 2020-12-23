Биолог предупредила, что методы лечения COVID-19 помогают вирусу эволюционировать быстрее Фото: Андрей АБРАМОВ

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила, что методы лечения коронавируса помогают вирусу эволюционировать гораздо быстрее.

По ее мнению, новый выявленный штамм коронавируса не повышает смертность от той инфекции, с которой мир сейчас имеет дело. Однако гарантий того, что вирус не станет более опасным, пока еще нет.

- Если вирус вдруг станет смертельно опасным, как Эбола, люди будут умирать до того, как вирус успеет перепрыгнуть на другого человека. С точки зрения коронавируса стратегия не дальновидная, - объяснила специалист в беседе с РИА Новости.