Байден призвал Трампа установить ответственных за "кибератаки" на ведомства СЩА

Джо Байден Фото: REUTERS

В США избранный президент страны Джо Байден призвал действующего американского лидера Дональда Трампа установить ответственных за кибератаки на ведомства Америки. Об этом сообщает телеканал CNN.

- Произошла крупная атака против американских ведомств, это представляет большой риск для национальной безопасности. <…> Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом. <…> Нужно дать публичный и ясный ответ, кто несет ответственность за это происшествие, - сказал Байден.

Американский демократ отметил, что именно Дональд Трамп "несет ответственность за защиту американских интересов" на протяжении еще четырех недель, поскольку член республиканской партии все еще остается действующим президентом.

Напомним, власти США сообщили о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. руководство страны считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения, а атаку приписывали России, но факт участия нашей страны в этой операции не подтвердился.