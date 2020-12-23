Власти Боснии объяснили происхождение подаренной Лаврову иконы. Фото: соцсети

Икона Николая Чудотворца, которая была подарены главе российского министерства иностранных дел Сергею Лаврову во время его визита в Боснию и Герцеговину председателем Президиума БиГ Милорадом Додиком, не является украденной. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила администрация главы Президиума, передает канал РТРС.

- Икона не находится в списке пропавших. Не подтверждений, что кто-то ее разыскивает или это часть культурного достояния. Ценность иконы только в том, что это православное священное изображение великого святого. Гнусная ложь не способна испортить братские отношения двух православных народов, как и отношения сербского представителя Президиума с Россией, - подчеркнули власти Боснии.

Отмечается, что икона относится к типу семейных образов, а некоторые СМИ ошибочно представили ее как «культурное сокровище». Эксперты заявили, что икона не имеет культурной ценности, поэтому не может являться культурным достоянием Украины.

- Это серийная икона. На рынке культурных ценностей и антиквариата такие имеют очень низкую цену. Только через мои руки прошли несколько сотен таких изображений, - сообщил бывший хранитель Народного музея в Белграде Никола Кусовац.

Как сообщал сайт kp.ru, посольство Украины в БиГ направило в министерство иностранных дел страны ноту с требованием вернуть Киеву икону и потребовало выяснить, как она попала в Боснию.

Чуть позже в МИД России сообщили, что подаренная дел Сергею Лаврову будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.