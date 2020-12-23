Последние новости на утро 23 декабря 2020: Биолог заявила, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию

Важные новости утра Фото: Александр ГЛУЗ

Последние новости на утро 23 декабря 2020 года: Биолог заявила, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию. По мнению профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой, у людей все еще нет гарантий того, что мутировавший вирус не станет еще более опасным. "Если вирус вдруг станет смертельно опасным, как Эбола, люди будут умирать до того, как вирус успеет перепрыгнуть на другого человека. С точки зрения коронавируса стратегия не дальновидная", - сообщила Баранова, отметив, что именно методы лечение ковида и провоцирует его новую мутацию. Ранее в Британии ученые выявили измененную форму коронавируса.

Предсказание Ротштильдов на 2021 год: Нас ждут риски и удача. Влиятельный британский еженедельник The Economist дает очередную шифрованную обложку прогнозов в виде стилизованной под знакомую всем таблицу для проверки зрения. Одни сплошные буквы и секреты.

Можно ли с помощью куска трубы за 6147 рублей обанкротить целый город? Квантовый структурный преобразователь - это прорыв в будущее или способ выкачивания денег из бюджета? В этих и других сложных вопросах разбирался наш спецкор Владимир Ворсобин.

Глава московской "ковидной" больницы Денис Проценко объяснил, в чем смысл вакцинации против коронавируса. Он считает, что прививка "даст вам возможность пережить болезнь без осложнений, как грипп".

Американский основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ранее обращался с деловым предложением к главе корпорации Apple Тиму Куку. Он хотел продать свою фирму главе "яблока", но тот отказался.

Вино или шампанское: нарколог назвал напиток, который менее вреден для организма. По мнению специалиста, если выбор стоит между именно этим алкоголем, то лучше выбрать вино. В идеале - белое сухое. Оно и нежнее, и газики в голову бить не будут.