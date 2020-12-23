Зампостпреда России при ООН проводил немецкого коллегу афоризмом Жванецкого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский пожелал постоянному представителю Германии Кристофу Хойсгену избавиться от зависимости критиковать Россию по любому поводу. Такое заявление он сделал во вторник на заключительном для ФРГ заседании после ее двухлетнего членства в Совете Безопасности ООН.

Во время встречи, которая была посвящена иранской ядерной сделке, постпред Германии затронул тему ситуации с Навальным и посоветовал представителю России прочитать статью в Der Spiegel о данном инциденте.

- За время работы в Совбезе у Хойсгена, судя по всему, выработалась своеобразная зависимость критиковать Россию, даже если тема мероприятия для этого не подходит. Надеюсь, после 1 января этот нездоровый симптом у него исчезнет. Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого. «Как жаль, что вы наконец-то уходите», - отметил Дмитрий Полянский.

Но ситуацию с Навальным заместитель постпреда России все-таки прокомментировал. Он напомнил, что многочисленные запросы России в Берлин так и остались без ответа, а без них говорить о том, что германская сторона серьезным образом подходит к данной ситуации, нельзя.

- Никогда не забывайте об этом, когда вы будете подыгрывать новым фантасмагорическим откровениям Навального, - добавил Дмитрий Полянский.

С 1 января 2021 года Германия перестает быть непостоянным членом Совета Безопасности ООН.