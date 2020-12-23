В Дании назвали дату начала работ «Фортуны» по укладке «Северного потока - 2»

В Дании раскрыли сроки начала работ «Фортуны» по «Северному потоку-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трубоукладочная баржа «Фортуна» с 15 января следующего года должна начать укладку труб по двум параллельным веткам «Северного потока – 2» в Дании. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает издание РБК, ссылаясь на опубликованное Датским морским управлением уведомление для мореплавателей.

Вместе с «Фортуной» над укладкой газопровода будут работать суда «Мурман» и «Балтийский исследователь», которые принадлежат российской Морской спасательной службе, и другие баржи. По данным издания, в области проведения работ создадут специальную зону на 200 метров в каждую сторону от прокладки труб. В данную зону нельзя будет заплывать судам.

Накануне трубоукладочная баржа «Фортуна» сменила владельца: теперь судно принадлежит российскому микропредприятию «КВТ-Рус».

Ожидается, что баржа уложит 2,6 километра «Северного потока – 2» в Германии до конца текущего года, а затем приступит к строительству финального участка газопровода в водах Дании.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает санкции, которые ввели США против строительства трубопровода «Северный поток - 2», являются одним из элементов гибридной войны против России.