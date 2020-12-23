В ГИБДД рассказали о правилах обгона зимой Фото: Олег УКЛАДОВ

Автомобилистов поджидает множество опасностей во время обгона на зимней дороге. Водители должны учитывать множество нюансов во время выполнения такого маневра. Специалисты ГИБДД выпустили памятку по безопасному обгону зимой, пишет издание «Известия».

- Зимой дорога преподносит автомобилистам совсем другие опасности, чем летом. Обгон на трассе в холодное время года становится предельно сложным, - предупредили в ГИБДД.

Эксперты назвали некоторые неблагоприятные факторы во время этого маневра зимой. В список они включили снег и лед, ограниченную видимость и разнородное покрытие. Особенно опасным становится обгон на ветреных и заснеженных участках автомобильных трасс, когда отвалы снега, разнесенные ветром, образуют снежные переметы – своеобразные неровности и трамплины, которые сливаются с зимним пейзажем и остаются невидимыми для водителей. Наезд на такие препятствия на большой скорости может оказаться фатальным даже для грузовика.

Еще одна опасность зимней дороге, о которой часто забывают водители, - широкие полосы вдоль трассы, которые остаются после очистки спецтехникой. Под ними край дороги может оказаться значительно ближе, чем кажется на первый взгляд.

Специалисты ГИБДД выделили три главных правила, позволяющих сделать обгон зимой более безопасным. В первую очередь, чем меньше времени автомобилист проведет на встречной полосе проезжей части, тем безопаснее будет маневр.

Во-вторых, при выходе на встречную полосу необходимо иметь запас в скорости. Поэтому разгон следует выполнять еще до выхода на «встречку», используя запас дистанции до едущей впереди машины.

Последнее важное правило: в случае изменения дорожной ситуации необходимо незамедлительно отказаться от обгона и вернуться в свою полосу.