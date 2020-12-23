Психолог объяснила, почему ноябрь и декабрь самые сложные месяцы Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ноябрь и декабрь традиционно считаются самыми сложными месяцами в году. Многие признаются, что к концу год образуется целый вал проблем, а сил на их решение – нет.

Это признание имеет обоснование, уверена семейный психолог Анна Хныкина. Ноябрь и декабрь с точки зрения физиологии и ментальности для человека — самые тяжелые месяцы. Люди напрямую зависят от солнечных циклов, а на улице мрачно и холодно.

- В четыре часа вечера уже темно. Это сказывается на эмоциональном состоянии. Могут позитивно подействовать какие-нибудь огоньки и ни в коем случае не надо экономить на электричестве. В эти месяцы лампочки нужно зажигать все. Поэтому ёлки в этом смысле очень украшают жизнь, - отметила психолог в беседе с NEWS.ru.

Одним из способов поднять настроение являются различные гирлянды и фонарики. Многие ставят елку чуть ли не с первых чисел декабря. Психолог уверена, что в этом вопросе надо ориентироваться на свои личные потребности.

- В каком-то смысле елка помогает украсить жизнь. И если появляется потребность поставить дерево в ноябре, то почему нет? Значит душа требует какого-то праздника. Таким образом мы справляемся со сложным декабрем, — заключила Корчагина.

Та категория людей, которая наряжает елку в самом начале декабря, обычно хочет насладиться предвкушением праздника, «раскачаться» перед ним.

К раннему украшению дома склонны сильно занятые россияне, для которых, тем не менее, важна новогодняя атмосфера, у них время бежит быстрее.

А в самый последний момент елку наряжают те, кто не хочет к ней привыкать и утратить ощущение праздника.

В свою очередь психолог Людмила Суздальцева отметила, что часто к 31 декабря подкатывает предновогодняя депрессия. У кого-то это вызвано темнотой, а кто-то во время всеобщего ажиотажа чувствует себя одиноким. Для того, чтобы справиться с подобным состоянием, нужно понять его природу, пишет ФАН.