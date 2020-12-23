Названы самые высокооплачиваемые вакансии в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики, специалисты в IT-сфере и электронной коммерции станут наиболее востребованными и высокооплачиваемыми профессиями в грядущем 2021 года. Об этом сообщили специалисты сервиса Superjob в интервью агентству ТАСС.

Аналитики проанализировали самые востребованные вакансии в текущем году и по ним сделали прогноз на следующий.

- Эпидемия коронавируса усугубила проблемы в здравоохранении. На рынке труда наблюдается острая нехватка медицинского персонала, при этом речь идет не только про инфекционистов. Программисты и специалисты по информационной безопасности были высоковостребованы и до пандемии, однако сейчас рынок труда в IT стал максимально соискательским, как и в сфере электронной коммерции. После открытия границ неизбежен туристический бус, поэтому в области также нужны профессионалы, - объяснили в сервисе по поиску работы.

Одни из самых высокооплачиваемых вакансий в декабре 2020 года предлагаются в сфере медицины. Кроме того, работодатели готовы платить большие деньги разработчика мобильных приложений.

Специалисты другого сервиса по поиску работы HeadHunter сообщили, что при сохранении текущей ситуации с пандемией в начале 2021 года будут востребованы профессий в сферах продаж, производства и строительства, а также транспорта, логистики и медицины. Именно они станут наиболее высокооплачиваемыми в грядущем году.

Отмечается, что в крупных городах в настоящее время наблюдается значительные дефицит рабочей силы из-за сокращения притока как внутренних, так и внешних трудовых мигрантов. Кроме того, следует принимать во внимание сохранение нагрузки на здравоохранение и начало кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции. Эти факторы обеспечат востребованность профессий в медицине и фармацевтике.

Ранее аналитики сервисов Работа.ру и «СберИндекс» сообщали, что самыми востребованными профессиями у работодателей в России в 2021 году станут медицинские работники, IT-специалисты и продавцы, которые готовы быстро осваивать новые навыки.