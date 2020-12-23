В Крыму Украину назвали самой нищей страной Европы Фото: Александр КОЦ

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец считает смешными условия Украины для возобновления подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Саму Украину в интервью изданию РИА Новости Чегринец назвал самой нищей европейской страной.

Ранее украинский вице-премьер заявил, что власти страны возобновят поставки воды на полуостров только после его «деоккупации». Он также сказал, что, если гуманитарные миссии ООН и Красного креста объявят, что в Крыму есть гуманитарная катастрофа, Украина направит в регион гуманитарные конвои и воду в цистернах.

- Какие конвои и цистерны? Власти Украины продолжают заниматься единственным делом, которое у них получается очень хорошо - генерировать бесконечные поводы для шуток над собой. Это просто смешно. Самая нищая страна в Европе пусть себе хоть поможет. А мы построили мост, и воду добудем, - отметил Роман Чегринец.

Напомним, ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, но после воссоединения полуострова с РФ подача воды в республику прекратилась в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решается за счет водохранилищ естественного наполнения, которые значительно обмелели из-за малого количества осадков, и добычи воды из подземных источников.

Ранее украинский политолог заявил, что власти Незалежной должны разработать стратегию военного «освобождения» Крым и Донбасса, и предложил устроить России «новый Перл-Харбор».