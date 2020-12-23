Три жандарма убиты в результате стрельбы во Франции

Nри жандарма погибли в результате нападения в Центральной Франции Фото: REUTERS

Трое жандармов убиты в результате стрельбы, устроенной 48-летним мужчиной во французском департаменте Пюи-де-Дом. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.

Еще один сотрудник правоохранительных органов Франции в ходе инцидента получил ранения.

Инцидент произошел на территории коммуны Амбер. В ночь на среду жандармы прибыли к дому местного жителя после поступившего к ним сообщения о домашнем насилии. Приехав на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили женщину, сидящую на крыше дома. Они попытались помочь ей спуститься на землю, однако в этот момент 48-летний мужчина открыл огонь.

Сообщается, что после этого открывший огонь по жандармам злоумышленник поджег дом. Преступника все еще не задержали, правоохранители в настоящее время устанавливают, находится ли стрелок под сгоревшими останками дома или ему удалось скрыться. Здание, из которого велась стрельба, полностью уничтожено огнем.