Мужчина раскрыл «измену» девушки благодаря отражению в ее глазах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователь TikTok с ником samnunn4 показал, как он раскрыл «измену» своей девушки благодаря отражению в ее глазах. Свое видео мужчина опубликовал в социальной сети в среду, 23 декабря.

На видеозаписи девушка лежит на диване с включенным смартфоном в руках. Автор ролика приблизил камеру к возлюбленной и сфокусировался в кадре на глаз девушки, в котором отразился экран телефона. При этом становится видно, что избранница пользователя сидит в приложении сайта для знакомств. Видео мужчина сопроводил хэштегом о «несчастной любви».

Другие пользователи TikTok решили поддержать «обманутого» и предложили ему записать видео, в котором он выгоняет свою возлюбленную из дома. Один из пользователей в комментариях отметил, что, если девушка так просто лежит рядом с парнем и листаем при нем приложение для знакомств, значит, она уже делала это раньше.

- Вы заслуживаете лучшего. Почему девушки такие бессердечные?, - задались вопросом комментаторы.

После поддержи пользователей соцсети автор видео неожиданно для всех признался, что ролик является всего лишь шуткой.