Умер Николай Добрецов, известный ученый, академик и экс-глава Сибирского отделения Российской академии наук. Его не стало в среду, 23 декабря, на 85-м году жизни, сообщается на сайте Сибирского отделения РАН.- Президиум СО Российской академии наук и объединенный ученый совет наук о Земле с глубоким прискорбием сообщают о смерти 23 декабря выдающегося российского ученого-геолога, академика, доктора геолого-минералогических наук Добрецова Николая Леонтьевича, - говорится в сообщении академии.Похороны ученого состоятся в Новосибирске 26 декабря.Николай Добрецов был председателем Сибирского отделения РАН и вице-президентом Российской академии наук с 1997 года по 2008 год. С 1960 года академик работал в Институте геологии и геофизики СО АН СССР, а в 1988 году возглавил его. Николай Добрецов был создателем школы по изучению глубинной геодинамики в Сибирском отделении Российской академии наук. Данная школа исследует и моделирует процессы, которые происходят в глубинах Земли.