Стрелок, который сегодня убил трех жандармов и ранил еще одного во французской провинции Пюи-де-Дом, скрылся с места преступления после того, как поджег свой дом. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает телеканал BFMTV.Мэр французской коммуны Сен-Жюст в провинции подтвердил, что мужчина застрелил трех жандармов и ранил еще одного сотрудника правоохранительного органа. После этого мужчина поджег дом, из которого велась стрельба. Правоохранители считали, что он сгорел в здании, которое было полностью уничтожено огнем, однако чуть позже выяснилось, что злоумышленник сумел сбежать.Напомним, жандармы приехали в дом после сообщения о домашнем насилии. Там они обнаружили сидящую на крыше женщину, пытавшуюся спрятаться от преступника. Правоохранители попытались помочь ей спуститься, однако в этот момент 48-летний преступник открыл по ним огонь.По данным канала, женщина, которая укрывалась от преступника на крыше, в настоящее время находится в безопасности. Сам стрелок ранее уже был известен правоохранителям в связи с проблемами, связанными с опекой над детьми.