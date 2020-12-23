В эти минуты борт Hohoho – оленья упряжка Санта-Клауса – совершает полёт между Гренландией и архипелагом Шпицберген. Об этом в среду, 23 декабря, свидетельствует карта веб-сервиса Flightradar24, который позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.Самолет в настоящее время летит над Арктикой на высоте 38 тысяч футов (около 11,5 километров). Скорость оленьей упряжки Санты составлять десть узлов.На карте сервиса борт обозначен в виде саней, запряженных оленями. Как известно, именно на таком необычном транспорте Санта-Клаус развозит подарки на Рождество. По какой-то причине символ упряжки отображается в перевернутом виде.