В Центральном федеральном округе в конце недели ожидаются опасные погодные явления. Среди них снегопады, снежные заносы и метели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также заявил в разговоре с агентством РИА Новости, что 25 декабря ожидается сильный ветер в Белгородской, Брянской, Калужской, Московской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также в Москве. В течение суток с 25 по 26 декабря много снега также выпадет в Воронежской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Тамбовской областях.В западной половине Центрального федерального округа, по словам синоптика, ожидается гололёд и налипание мокрого снега на провода и деревья, а скорость ветра будет достигать 17-18 метров в секунду.