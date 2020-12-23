Со следующего года Telegram начнет монетизироваться. В нем появится платный функционал для бизнес-аккаунтов, сообщил Павел Дуров в среду, 23 декабря.- На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Однако при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей. Соответственно, повышаются и расходы. Мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво. Большинство пользователей даже не заметят серьезных изменений, - написал основатель компании в своем Telegram-канале.Павел Дуров подчеркнул, что не планирует продавать Telegram – в нем просто появится платный функционал для бизнес-аккаунтов. Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными, однако при монетизации будут предложены дополнительные функции. Отмечается также, что все сервисы, которые связанны с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы.Кроме того, Дуров анонсировал рекламную платформу для каналов, которая \\"обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность\\", однако пока что не поделился подробностями о ней.