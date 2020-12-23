В России за минувшие сутки выявлено 27 250 новых случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие зафиксированы во всех 85 регионах России. На сегодняшний день в стране выявлено 2,9 миллиона заразившихся коронавирусом. Из них выздоровели 2,3 миллиона, а 52 тысячи человек скончались.В оперштабе также сообщили, что среди новых заражённых у почти 15% не было симптомов заражения COVID-19. Лидирующими по числу новых заражений регионами остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там положительными оказались тесты у 5 652, 3 749 и 1 540 человек соответственно.За сутки после лечения от коронавируса выписались 24 447 человек. От заражения COVID-19 и сопутствующих заболеваний умерли 549 человек.