Во время погружения на дно Красного моря биологи заметили, что во время охоты осьминоги часто раздают рыбкам чувствительные тычки щупальцами, как будто «шлепают» их. Ученые объяснили, что такое поведение позволяет головоногим удерживать порядок среди рыб, управлять их движением, а иногда и наказывать своих соседей по морским просторам за плохое поведение. Об этом сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Ecology.Осьминоги – одни из самых удивительных морских обителей. Они способны использовать жалящих медуз в качестве оружия, а рыб привлекать к совместной охоте. Такой союз позволяет головоногим моллюскам извлекать пользу из особенностей анатомии, локомоции и способов ловли добычи, свойственных и рыбам, и им самим. Но «руководящей» стороной взаимодействия все-таки остаются осьминоги. Поэтому они иногда «шлепают» рыб, чтобы заставить их двигаться, или если те ведут себя неподобающим образом.- Такое объединение создает сложную сеть взаимодействий, в которой может возникать дисбаланс между вкладываемыми участником усилиями и получаемой им выгодой. Это приводит к появлению контроля с одной из стороны. Чтобы осадить «зарвавшихся» рыб – товарище по охоте – осьминоги иногда бьют их, - объяснили в своей статье ученые из португальского Центра по изучению океана и окружающей среды во главе с Эдуарду Сампайо.Отмечается также, что иногда головоногие раздают рыбам «шлепки» во время охоты, чтобы отогнать их от своей добычи.