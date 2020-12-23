Аналитики перечислили российские города и регионы, которые в 2020 году путешественники посещали чаще всего. Самым популярным направлением года у россиян оказалась Москва. Кроме того отдыхающие посещали Сочи и Санкт-Петербург.В десятке самых востребованных авианаправлений также оказались Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург, передает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.При этом специалисты отмечают, что средняя стоимость авиабилета по России в один конец в 2020 году составила 5,4 тысячи рублей, что на 17% ниже, чем годом ранее (6,5 тысячи рублей).В список самых популярных городов для ж/д путешествий в России попали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск. При этом средняя цена одного билета составила 2,3 тысячи рублей.Напомним, ранее социологический опрос показал, что большая часть россиянин планирует на Новый год остаться дома. А вот путешествие на праздниках запланировали 22% опрошенных, при этом только 2% из них хотят отправиться за границу, остальные выбирают поездки по стране, передает телеканал «360».