В Австралии учёные пришли к выводу, что люди, переболевшие коронавирусом, ещё около восьми месяцев после выздоровления защищены от повторного заражения иммунной памятью. Результаты работы Джеммы Хартли и Эмили Эдвардс опубликованы на сайте Medicalxpress.В масштабном исследовании приняли участие 25 человек, переболевшие COVID-19. Специалисты проводили анализ образцов их крови каждый из 238 дней исследования: с четвёртого дня после заражения до 242 дня.Выяснилось, что число антител, нейтрализующих вирус, начинает сокращаться уже спустя 20 дней после инфицирования, однако у всех пациентов остаются B-клетки памяти. Они легко продолжают распознавать один из двух основных элементов коронавируса на протяжении ещё восьми месяцев. Учёные отметили, что именно из-за них в мире пока так мало зафиксированных случаев заражения коронавирусом.