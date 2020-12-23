На пленарном заседании в среду, 23 декабря, российская Государственная дума приняла закон о запрете финансирования публичных мероприятий из-за рубежа, а также анонимно и иностранными агентами. К таким мероприятиям относятся митинги и демонстрации. Изменения, которые предложил депутат Дмитрий Вяткин, внесут в федеральный закон о собраниях, митингах и демонстрациях.- Для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичных мероприятий проект закона определяет порядок сбора средств для подготовки и проведения таких мероприятий, порядок расходования полученных пожертвований и вводит запрет на их финансирование из-за рубежа, - говорится в пояснительной записке к документу.Теперь средства на митинги не смогу поступать от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, лиц, которые не являются гражданами России, граждан младше 16 лет и анонимных жертвователей. Запрет финансировать публичные акции на территории России будет распространяться и на физлиц и НКО, получивших статус иностранных агентов.В документе уточняется, что в уведомлении о проведении публичного мероприятия должны быть указаны реквизиты банковского счета организатора такого мероприятия, если число участников будет превышать 500 человек. По итогам организатора обязали отчитаться в орган местного самоуправления о средствах и имуществе, потраченных на мероприятие.Как сообщал сайт kp.ru, Госдума сегодня также в третьем и окончательном чтении приняла закон о регулировании деятельности иностранных агентов.