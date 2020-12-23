Россия в качестве ответной меры объявила persona non grata двух сотрудников колумбийского посольства в Москве. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает российское министерство иностранных дел.В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что 22 декабря в МИД России вызвали чрезвычайного и полномочного посла Колумбии в России Лопеса Кабальеро. Ему официально выразили протест из-за безосновательного решения колумбийских властей о высылке двух дипломатов посольства России в Боготе.- Такое шаг полностью не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих наши государства. Послу заявили, что по принципу взаимности Россия объявляет persona non grata двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии, - говорится в сообщении российского министерства.Напомним, что вчера СМИ, ссылаясь на источники в правительстве Колумбии, сообщили, что власти этой страны выслали двух дипломатов России, которых заподозрили в разведывательной деятельности. Российские дипломаты якобы вербовали информантов в городе Кали, а также шпионили, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.