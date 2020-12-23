Больше половины россиян (52%) признались, что в 2021 году хотят сменить место работы. Более того, каждый восьмой из опрошенных признался, что не против сменить даже саму профессию. Такие данные приводит сервис «Работа.ру» по результатам проведенного исследования.10% участников опроса рассказали о том, что в 2021 году хотят открыть свой бизнес. Еще столько же ждут повышения на нынешней работе.«18% хотели бы найти подработку к основной занятости, а 15% — повысить свою профессиональную квалификацию», — цитирует представителей сервиса RT.Всего в опросе приняли участие порядка 3,5 тысяч человек в возрасте от 18 лет из всех российских регионов.Напомним, ранее аналитики рассказали, какие профессии будут самыми востребованными в 2021 году. Согласно прогнозам специалистов, большое количество вакансий будет представлено для врачей, фармацевтов, IT-специалистов, а также для работников сферы услуг, передают «Известия».