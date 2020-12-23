Российская Государственная дума в третьем и окончательном чтении в среду, 23 декабря, приняла об ответных санкциях за цензуру российских средств массовой информации. Такая инициатива стала ответов на случаи цензуры по отношению к отечественной прессе в иностранных соцсетях.В документе говорится, что теперь зарубежным платформам в Интернете будет грозить наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это касается не только социальных сетей, но и Twitter, Facebook и YouTube.Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов для таких иностранных интернет-ресурсов. Генеральный прокурор по согласованию с российским министерством иностранных дел получит полномочия присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против отечественных СМИ.Если зарубежная интернет-платформа откажется от такой цензуры и проинформирует об этом Роскомнадзор, то власти России могут отменить свое решение о санкциях.Один из авторов закона Антона Горелкина сообщил, что штраф будет составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.На сегодняшнем заседании Госдума России также приняла закон о запрете финансирования публичных мероприятий из-за рубежа, а также анонимно и иностранными агентами.