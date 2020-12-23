Российский Следственный комитет предъявил обвинение и объявил в розыск украинца Виталия Маркива по уголовному делу об убийстве россиянина Андрея Миронова и итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли, которые снимали последствия вооруженного конфликта на Украине. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила официальный представитель правоохранительного органа Светлана Петренко, чьи слова приводят на сайте СК России.По версии следователей, военный Национальной гвардии Украины Виталий Маркив в 2014 году находился на позиции в районе горы Карачун рядом с селом Славянска на Донбассе. Он состоял в сговоре с командованием войсковой части и военнослужащими ВС Украины и передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты россиянина, итальянского фотокорреспондента, а также французского журналиста Вильяма Рогуелона.После этого Маркив выстрелил в журналистов из автомата Калашникова, чтобы до начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть территорию и спрятаться.- В результате спровоцированного им удара не участвующие в вооруженном конфликте Миронов и Роккелли погибли. Французский журналист был ранен. Виталию Маркиву предъявили обвинение по статье 105 Уголовного кодекса России.По данной статье ответственность предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Маркива объявили в международный розыск.Как сообщал сайт kp.ru, gо ходатайству следствия суд в отношении него заочно избрал мера пресечения в виде заключения под стражу.