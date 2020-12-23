Перед Новым годом многие люди сталкиваются с настоящей предпраздничной депрессией. Казалось бы, везде суета и ощущение праздника, а на душе тревога, не дает покоя щемящее чувство одиночества.Психолог Людмила Суздальцева соглашается, что подобное явление не выдумка. Если человек говорит, что у него новогодняя депрессия, то можно только верить.Основные причины появления расстройства – окончание года, всеобщая радость, постоянная темнота на улице.- Когда вокруг все радуются, происходит ажиотаж, у некоторых обостряется чувство одиночества. В этот период сложнее спрятаться от подобных мыслей. Кто-то начинает хандрить, когда подводит итоги года. Появляется ощущение, что «год прошел впустую». К тому же физиологически многие страдают от постоянной серости за окном, - заключает психолог в беседе с ФАН.Для того, чтобы справиться с проблемным состоянием, нужно разобраться в его природе. Зачастую депрессия – это непрожитое горе.- Когда человек не разрешает себе горевать, прожить это чувство, то выскакивает депрессия. Разобраться с проблемой достаточно сложно без помощи специалиста, но попробовать можно. Нужно почувствовать, что вы приобрели и потеряли в этом году, порадоваться и погоревать, подвести итог, — заключила психолог.Согласно опросам, большинство россиян планируют встречать Новый год дома (82%). 5% опрошенных в новогоднюю ночь пойдут в гости, 4% — поедут на дачу, пишет газета \\"Известия\\".