В среду, 23 декабря, Госдума приняла на пленарном заседании закон о молодёжной политике, по которому возраст молодёжи будет закреплён до 35 лет включительно. Сейчас молодыми считаются люди от 14 до 30 лет.Законопроект определит многие понятия, в том числе \\"молодая семья\\", \\"молодёжные общественные объединения\\" и \\"молодёжная политика\\" на федеральном уровне.Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи поддержал ко второму чтению уже 42 поправки. Ранее их инициировали во время масштабного обсуждения закона в Совете Федерации и Госдуме, а также в законодательных собраниях субъектов федерации и на встречах с представителями общественных молодёжных объединений.