В некоторых российских регионах 31 декабря уже официально объявлено выходным днем. Однако в регионах, где этот день остается рабочим, руководство почти трети компаний планируют отпустить сотрудников готовиться к Новому году. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.«29% работодателей из областей, где главы регионов не стали менять статус последнего дня года, приняли решение объявить 31 декабря нерабочим днем для всех сотрудников компании», — приводит результаты исследования RT.Еще 28% организаций собираются сократить рабочий день в 31 числа на один час. При этом в каждой десятой компании он и вовсе будет коротким — «чаще всего до 14:00 или 15:00».При этом отмечается, что в 14% компаний дежурные сотрудники останутся работать даже на праздники.Всего в опросе приняли участие представители 1000 компаний из 107 населенных пунктов России.Напомним, ранее в Роструде рассказали, что 31 декабря работодатели могут сделать выходным днем для своих сотрудников. В нынешнем году это решение остается за руководством российских предприятий. Согласно производственному календарю, праздничные каникулы в стране продлятся с 1 по 10 января, передает Москва 24.