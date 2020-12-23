Клиника Charite в Берлине, куда был госпитализирован Алексей Навальный, опубликовала развернутый отчет о клиническом случае и лечении блогера. Отчет обнародовали в медицинском журнале Lancet в среду, 23 декабря. Он позиционируется как «заключительное» заявление больницы о лечении основателя ФБК.Врачи сообщили, что пациент поступил к ним 22 августа, а спустя несколько дней у него диагностировали «тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы». Затем власти Германии заявили о результатах исследования лаборатории бундесвера, которая обнаружила в крови пациента признаки «отравления Новичком». По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Сейчас Навальный проходит в Германии курс реабилитации.Напомним, что врачи омской больницы, куда Навального изначально госпитализировали 20 августа, по итогам тщательного обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ. Что именно стало причиной состояния пациента неизвестно, однако российские врачи не нашли в его анализах никаких ядов. Москва несколько раз запрашивала более детальную информацию по результатам анализов и правовой помощи, однако так и не получила ответа.