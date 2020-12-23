Депутаты российской Государственной думы в среду, 23 декабря, приняли в третьем и окончательном чтении закон, которые обязывает соцсети с 1 февраля 2021 года самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.В соответствии с документом, социальные сети будут обязаны осуществлять мониторинг опубликованного в них контента и блокировать его, в случае выявления нарушений. Речь в законе идет и контенте, которые включает в себя порнографию несовершеннолетних, информацию, которая может склонить детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий, способы изготовления и использования наркотиков и совершения самоубийства, а также призывы к последнему. Сюда же включили рекламу дистанционной продажи спиртным напитков и интернет-казино.Закон также обязывает социальные сети ограничивать доступ к материалам, которые выражают неуважение к обществу, государству, Конституции России или содержат призыв к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях.Как сообщал сайт Kp.ru, Госдума России сегодня также приняла об ответных санкциях за цензуру российских средств массовой информации.