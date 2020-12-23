Кремль пока не планирует контакты с администрацией избранного президента США Джо Байдена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.- Нет, пока нет, - ответил Песков журналистам.Он также отметил, что от США пока не поступал запрос на контакты с Москвой. Пресс-секретарь президента России также заявил, что российские власти пока не видят позитивных изменений в отношениях с США на фоне смены американского президента.- Пока, видите, пока мы санкции получаем последовательно. Пока позитивного ничего нет, к сожалению, - подчеркнул Дмитрий Песков.