Семь многодетных семей из Амурской области, проживающих в аварийных домах в зоне БАМа, получили сертификаты на покупку новых квартир. Эта мера поддержки была оперативно введена региональными властями после рабочей поездки губернатора Василия Орлова на север Приамурья. Сегодня 5 тысяч человек в области нуждаются в переселении из ветхого жилья, на это требуется более 20 миллиардов рублей. Особенно остро вопрос стоит в зоне Байкало-Амурской магистрали. По поручению губернатора был разработан механизм предоставления жилищных сертификатов для многодетных семей. Субсидии из областного бюджета помогут бамовцам приобрести жилье и переселиться из ветхих квадратных метров в новые квартиры.- Нам удалось оперативно запустить совершенно новую меру поддержки многодетных амурских семей. Теперь ее необходимо доработать так, чтобы максимальное количество людей могли ею воспользоваться, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. - Поэтому главы на местах сейчас должны проанализировать вопрос, если понадобится, разобраться в каждом случае индивидуально, если люди по каким-то формальным причинам не попадают в программу, и дать свои предложения по усовершенствованию меры поддержки. Финансово мы поддержим.Планируется, что в 2020 году сертификаты получат не менее 11 многодетных семей. На субсидии для них из регионального бюджета выделено свыше 56,07 миллионов рублей. Семья Лакиза из города Тынды уже получила сертификат и сейчас подыскивает новое жилье. Родители с тремя детьми 13 лет проживали в деревянном многоквартирном доме, признанном аварийным еще в 2012 году.- На выделенный сертификат планируем купить квартиру в Тынде, но уже в следующем году. Воспользоваться сертификатом надо в течение полугода, - рассказала Наталья Лакиза.Жилищные сертификаты получат семьи из городов и поселков зоны БАМа: Зеи и Тынды, Зейского, Мазановского, Селемджинского и Тындинского районов Амурской области.- Инициатива Правительства Амурской области – отличная подмога столице БАМа в реализации задач по переселению из ветхого аварийного жилья, - считает мэр города Тынды Марина Михайлова. - Выделение субсидии – идеальный вариант в сегодняшних условиях. У людей появилась замечательная возможность самостоятельно выбрать себе понравившееся жилье.Социальная выплата на приобретение жилья выдается однократно. При этом на сертификат можно приобрести не одно жилье, а несколько. Главное – уложиться в нормы: выплаты рассчитываются на основе площади старого помещения, но не менее учетной нормы - 15 квадратных метров на одного члена семьи. Чтобы получить сертификат, многодетные семьи должны соответствовать определенным требованиям: воспитывать от трех и более детей в возрасте до 18 лет. При этом в составе семьи не учитываются дети, которые уже выросли и ведут взрослую жизнь, а так же дети, находящиеся на полном государственном обеспечении. Право на льготу сохраняют несовершеннолетние учащиеся, получающие очное образование в учебных заведениях в других городах и районах области, а также дети-инвалиды, направленные на временную реабилитацию в социальные учреждения Приамурья.